Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra Paraná

O Ceará iniciou a venda de ingressos, nesta sexta-feira (16), para a partida do dia 22, contra o Paraná, às 20h (da capital cearense), na Arena Castelão, em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na luta pela permanência na elite, a diretoria Alvinegra optou por fazer promoção nos valores dos bilhetes. Com média de público de 25.188 em 17 jogos, o Vovô busca apoio de sua torcida para vencer a equipe paranaense.

Já rebaixado, o time do Sul do país ocupada a última posição com 21 pontos enquanto a equipe cearense, em 16º, tem 38 pontos conquistados em nove vitórias, 11 empates e 14 derrotas.

Na partida de ida, ainda na 17ª rodada, o Ceará venceu o Paraná por 1 a 0 com gol de Juninho Quixadá, no estádio Durival Britto.

Veja os valores dos ingressos abaixo.

Torcida do Ceará

Arquibancada superior (Norte, Sul e central): R$ 20 inteira / R$ 10 meia

Arquibancada inferior Norte e Sul: R$ 20 inteira / R$ 10 meia

Arquibancada central: R$ 40 inteira / R$ 20 meia

Setor Premium: R$ 140 inteira / R$ 70 meia

Setor Especial: R$ 60 meia / R$ 30 inteira

Torcida visitante

Setor Especial: R$ 60 inteira / R$ 30 meia

Veja mais detalhes no site do clube.