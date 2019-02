Ceará inicia venda de ingressos para estreia no Cearense contra o Floresta

O Ceará iniciou, na manhã desta sexta-feira (1), a venda dos ingressos para o confronto diante do Floresta, no domingo (3), às 16h, na Arena Castelão. O duelo é válido pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.

Com oito pontos somados em sete jogos no primeiro turno, o Lobo da Vila terminou a primeira fase do Estadual em quinto colocado. Já o Vovô, fará sua estreia no certame já que não disputou o primeiro turno.

Veja abaixo os valores dos ingressos.

Torcida do Ceará:

Cadeira inferior central - R$ 30,00 inteira / R$ 15,00 meia

Cadeira Premium - R$ 80,00 inteira / R$ 40,00 meia

Torcida do Floresta:

Cadeiras especiais - R$ 30,00 nteira / R$ 15,00 Meia

Os sócios do Alvinegro terão direito a meia entrada em todos os setores destinados à torcida do Ceará.