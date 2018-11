Ceará fretará voo para Curitiba em aeronave personalizada

O Ceará está concentrado para o duelo amanhã no Castelão contra o Paraná, pela 36ª rodada da Série A, mas já planeja a logística para a partida seguinte, contra o Atlético/PR em Curitiba (PR), no domingo, 25, às 16 horas, pela rodada seguinte. A partida contra o Furacão pode garantir a permanência antecipada do Ceará na Série A com uma rodada de antecedência.

Para evitar o desgaste físico dos atletas - o Ceará está em maratona de jogos desde o duelo da 33ª rodada contra o Inter, com jogo nos fins e meios de semana, com um jogo a cada 3 dias - o clube fretará um voo de Fortaleza para Curitiba na sexta-feira à noite, por uma empresa que costumeiramente já freta voos para outro clubes da Série A, evitando conexões e escalas. A aeronave inclusive, já está personalizada com emblemas e cores alvinegras, como escudo e mascote.