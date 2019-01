Ceará, Fortaleza e Horizonte estreiam na Copinha

Representantes do Estado do Ceará na Copa São Paulo de Futebol Júnior, as equipes de Ceará, Fortaleza e Horizonte estreiam nesta quinta-feira (3). Também chamada por Copinha, a competição conta com 32 grupos divididos com quatro equipes cada.

No Grupo 1, o Ceará enfrenta o Ceilândia/DF às 15h (horário da capital cearense), no estádio Andradina. No mesmo horário, o Fortaleza duelo contra o Queimadense/PB, no estádio Indaiatuba, pelo Grupo 19.

No fim da tarde, às 17h (horário cearense), o Horizonte encara o Botafogo/RJ, no estádio Franca, pelo Grupo 9.

As equipes voltam à campo neste final de semana. Enquanto o Galo do Tabuleiro joga contra o Francana/SP, às 17h45, no sábado (5), o Leão e o Vovô enfretam Sertãozinho/SP e Ponte Preta, respectivamente, no domingo (6), às 15h.