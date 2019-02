Ceará, Fortaleza e Ferroviário prestam homenagens às vítimas de incêndio no Flamengo

Ceará, Fortaleza e Ferroviário usaram suas redes sociais para lamentar profundamente incêndio ocorrido no Centro de Treinamento do Flamengo, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (8), na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Além de lastimar a tragédia, o Ceará decretou luto de três dias onde a bandeira do clube ficará à meio mastro.

O Ceará Sporting Club decreta luto oficial de 3 dias pela Tragédia ocorrida no Centro de Treinamento do @Flamengo, nesse período, a bandeira de nossa agremiação permanecerá a meio mastro. #Luto #ForçaFlamengo https://t.co/80IwFGJyTo — Instagram: CearaSC (@CearaSC) 8 de fevereiro de 2019

Presidente do Vovô, Robinson de Castro se pronuncicou. "Nossos sentimentos a todos familiares e amigos das tragédias".

Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos das vítimas da tragédia ocorrida no Centro de Treinamento do @Flamengo. #ForçaFlamengo — Robinson de Castro (@RobinsonCastro1) 8 de fevereiro de 2019

Em seu twitter, o Ferroviário se solidarizou com o Flamengo, torcida e amigos das vítimas da tragédia.

O Ferroviário se solidariza com o @Flamengo , sua torcida, seus colaboradores, amigos e familiares que perderam seus entes queridos nesta tragédia que ocorreu no Ninho do Urubu. Neste momento de dor, deixamos o nosso abraço. Que Deus conforte o coração de todos! #ForçaFlamengo pic.twitter.com/DXqpqVf1iE — Ferroviário AC (@ferroviario) 8 de fevereiro de 2019

Em nota oficial, o Fortaleza lamentou o ocorrido. "O Fortaleza Esporte Clube, através de seu corpo diretivo, comissões técnicas, atletas e funcionários, se solidariza, neste momento de dor e luto, com os familiares e amigos das vítimas do trágico acidente no Centro de Treinamento do Flamengo (Ninho do Urubu)".

Nossa solidariedade ao Clube de Regatas do Flamengo, seus funcionários, sua torcida e, principalmente, aos familiares das vítimas dessa terrível tragédia. Muita força a todos. https://t.co/JTJawGuOSt #ForçaFlamengo pic.twitter.com/a7CqWC9biu

— Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 8 de fevereiro de 2019