Ceará fica no empate com o Vasco e perde vaga na Sul-Americana

Tudo na mesma. O Ceará até que tentou, mas acabou ficando com um empate sem gols contra o Vasco e, por consequência, fora da zona da classificação para a Copa Sul-Americana. O resultado garantiu a permanência na Série A a ambas as equipes se enfrentando, neste domingo (2), na Arena Castelão.

América MG, Sport, Vitória e Paraná terminam a temporada de 2018 rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo

O jogo começou com o Ceará dominando as ações ofensivas, mas demorando para conseguir criar oportunidades de finalização. O primeiro chute a gol do Vovô veio aos 4 minutos, com Calyson recebendo um ótimo passe de Felipe Azevedo. Mas o atacante não pegou bem na bola e mandou por cima do gol Fernando Miguel.

Com o passar o tempo, o Vasco conseguiu igualar as ações, ficando com metade do tempo de posse de bola. Mas a equipe carioca não conseguia levar perigo ao gol de Everson, tendo chutado apenas uma vez ao gol durante os primeiros 45 minutos.

Sem o domínio de nenhuma das equipes, a partida acabou apresentando poucos lances de emoção. Aos 43, o atacante Maxi Lopez recebe um bom lançamento na entrada da área, mas, sozinho, acabou errando o domínio e desperdiçando a chance de abrir o placar.

Segundo tempo

Os times voltaram dos vestiários dando a impressão de que o jogo mudaria de cara, com alguns lances de perigo logo no começo da segunda etapa. Mas o meio de campo continuou truncado.

Aos 3, Arthur perdeu uma das melhores chances do Ceará até aquele momento. Samuel Xavier conseguiu boa descida pela direita, limpou a marcação e cruzou a bola, mas o centroavante do Vovô não conseguiu o cabeceio. O goleiro Fernando Miguel apenas observou o lance.

Aos 24, veio, talvez, a melhor oportunidade de gol. Marrony recebeu em velocidade e invadiu, sozinho, a área do Ceará. O atleta do Vasco bateu forte, mas parou nos braços de Everson.

Mas o goleiro do Vovô não foi o único obrigado a trabalhar. Aos 34, o volante Juninho arriscou de longe, com força, mas acabou parando em Fernando Miguel, que fez uma defesa complicada para manter a igualdade no placar.