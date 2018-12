Ceará faz proposta por Rafael Sóbis, mas jogador aguarda definição do Internacional

O atacante Rafael Sóbis é um dos alvos do Ceará para a próxima temporada. Segundo o empresário do jogador, Jorge Machado, em entrevista à Rádio Bandeirantes de Goiânia, o atleta recebeu uma proposta do Vovô, que tem também a concorrência do Goiás.

Com um contrato mais vantajoso, o acerto com o Alvinegro para 2019 ainda não aconteceu porque o atleta aguarda um contato do Internacional, clube que o revelou. Aos 33 anos, o jogador recebe um salário de R$ 400 mil.

Procurado pelo Diário do Nordeste, o presidente alvinegro Robinson de Castro afirmou não poder revelar nenhum detalhe sobre a negociação, devido a política do clube. Na atual janela de transferência, especulou-se um acordo do Fortaleza com Sóbis, mas os valores impediram a negociação.

Carreira

Atuando pelo Cruzeiro, o atleta participou de 40 jogos, tendo marcado oito gols e terminando a temporada no banco de reservas. No currículo, Sóbis defendeu também o Real Betis-ESP, Al Jazira-EAU, Tigres-MEX, Fluminense e Internacional.

Pelo Brasil, o atacante conquistou duas vezes a Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Como título individual, foi escolhido o melhor atacante do Brasileirão em 2005, pelo Colorado.