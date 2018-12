Ceará faz ação com criança que chorou em gol do volante Juninho

O Ceará fez uma ação na sede do clube, na sexta-feira (30) passada, com o garoto Davi Colaço, de 5 anos, que ficou conhecido nas redes sociais após a repercussão de um vídeo onde o menino chora no colo de seu pai durante a comemoração do gol do volante Juninho na vitória por 1 a 0 sobre o Paraná, na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Fã dos volantes Juninho e Ricardinho, Davi revela o motivo da emoção. "Foi o meu primeiro jogo no estádio. Quando eu vi a torcida comemorando, eu fiquei muito emocionado e chorei".

"Foi muito emocionante! Mostra a verdadeira emoção que o futebol leva às crianças. Isso me deixa muito feliz e com prazer em continuar trazendo essa alegria", confessou o Juninho ao ser questiano sobre o que havia sentido ao assistir o vídeo.

Para Camila Lima, mãe da criança, a reação do filho a surpreeendeu. "Quando houve o pênalti eu pensei em filmar porque sabia que ele iria vibrar, mas eu não imaginava que fosse ter essa reação. Quando eu o vi chorando meu coração bateu mais forte".



Davi ao lado de seus pais, César Colaço e Camila Lima, em sua primeira ia ao estádio. Foto: Divulgação

Após um início muito turbulento na competição, a equipe do técnico Lisca teve o "final feliz" na elite do futebol nacional tão esperado pela torcida Alvinegra. Após o empate por 2 a 2 diante do Atlético/PR, na Arena da Baixada, o Vovô garantiu sua vaga na primeira divisão do Brasileiro de 2019.

"Estou muito feliz (com a permanência na Série A). O Ceará é o time do meu coração", comemorou Davi.

Herança de pai para filho

Torcedor do Ceará desde que nasceu, César passou aos filhos o mesmo que seu pai lhe ensinou: o amor ao clube de Porangabuçu. "Eu sempre fui muito apaixonado pelo Vozão e como tinha passado esse amor ao Victor, meu filho mais velho do primeiro casamento, queria que o Davi também torcesse pelo Ceará", contou o pai de Davi.

"Acompanhar meu irmão em sua primeira ida ao estádio foi uma grande satisfação. Eu vi o brilho nos olhos dele quando entrou no Castelão, impressionado com tudo", lembra Victor, irmão mais velho por parte de pai. "A gente percebe como o futebol mexe com as emoções de uma criança. Vendo o Davi (no estádio) eu estava me vendo quando era criança e ia com meu pai. Aquilo era uma emoção muito grande para mim e quero proporcionar essa mesma emoção pra ele", finalizou.

Davi acompanhado por Victor, seu irmão mais velho, e César Colaço, seu pai. Foto: Divulgação

Veja como foi a tarde de Davi conhecendo atletas do Ceará, na sede do clube, na sexta-feira (30).