Ceará estende contrato do zagueiro Luiz Otávio até 2021

O Ceará anunciou a extensão do contrato do zagueiro Luiz Otávio até 2021. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (31). Aos 30 anos, o zagueiro já conquistou dois títulos estaduais (2017-2018), um acesso à Série A (2017) e fez parte da campanha do Vovô na 1ª divisão do Campeonato Brasileiro deste ano.

"Muito feliz com essa renovação e de, mais uma vez, poder defender essa camisa. Eu quero que no próximo ano a gente possa atingir os nossos objetivos e que seja uma temporada de muitas conquistas para podemor comemorar junto com essa torcida, que tanto merece", afirmou Luiz Otávio.