Ceará encara o CRB em Maceió

Na estreia da temporada 2019, no dia 17 de janeiro, o Ceará goleou com facilidade o Sampaio Corrêa, por 5 a 0, na Arena Castelão, reduzindo a análise técnica da atuação dos comandados de Lisca pela fragilidade latente do adversário.

Agora, 10 dias depois, o Ceará volta a campo pela Copa do Nordeste e terá um teste mais consistente, ao enfrentar o CRB, às 18h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

E para buscar um padrão tático e um entrosamento o mais rápido possível, Lisca manterá a equipe que iniciou o jogo contra os maranhenses. Mesmo com Richard, goleiro recém-contratado à disposição, o treinador Lisca manterá Diogo Silva no gol.

Assim, o Ceará jogará com: Diogo Silva; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo e Felipe Jonatan; Edinho e Juninho; Ricardinho, Felipe Silva e Victor Feijão; Ricardo Bueno.

Lisca explicou o motivo de manter a formação da estreia. “A preferência é para quem jogou na quinta. Fizemos alguns trabalhos físicos pesados, a nível de força. Temos que ter calma, entender o processo, e ir variando os jogadores até termos uma base física, técnica e táticas já definidas. Vamos buscar em um mês”, declarou o técnico do Ceará.

Em seguida, o treinador destacou a dificuldade crescente de adversário, também por ter um jogo fora de casa.

“O CRB é um time mais pronto que o Sampaio. Eles ganharam duas do Estadual e empataram fora com o Bahia pela Copa do Nordeste. Teremos que estar muito atentos na parte tática e principalmente física, nos desgastando o mínimo possível para conquistarmos nossa segunda vitória na competição”, declarou o técnico Lisca.

CRB

O time alagoano espera reduzir a vantagem física do Ceará, segundo seu técnico Roberto Fernandes, para vencê-lo.

“Os jogadores do Ceará vêm descansados. Em duas semanas, nós jogamos três vezes. Eles [O CEARÁ]só jogaram na primeira rodada do Nordestão. Ou seja, tiveram um tempo maior para recuperação muscular e treinar. Mas isso não vai impedir do CRB de fazer o seu jogo”, disse ele.