Ceará empresta dois jogadores da base ao Horizonte para o Campeonato Cearense 2019

Com o objetivo de dar experiência aos jogadores oriundos das categorias de base, o Ceará emprestou o volante Matheus Lira e o goleiro Matheus Cabral ao Horizonte para a disputa do Campeonato Cearense de 2019.

"Quando o Robinson entrou em contato comigo, ele falou desse possível empréstimo para me dar experiência. Ele colocou em condição que me queria por perto, que me queria no Campeonato Cearense para me ver jogando", contou Lira.

O jovem de 20 anos está no clube desde agosto de 2017, quando chegou por empréstimo do União/CE. No último dia 9, o atleta assinou contrato definitivo com o clube até o dezembro de 2021.

"O Gilmar (treinador do Horizonte) achou interessante minha vinda para cá. O grupo está se formando, a gente está bem focado para fazer um bom Campeonato Cearense. Espero voltar com uma experiência maior para ajudar o Ceará na Série A".

"É uma oportunidade interessante. Quero dar o meu melhor aqui vestindo a camisa do Horizonte, mostrando meu potencial, meu valor, procurando evoluir", finalizou o atleta.

Assim como Lira, Matheus Cabral também assinou em definitivo com o Vovô até dezembro de 2021. O goleiro chegou ao Alvinegro de Porangabuçu no início deste ano por empréstimo do Botafogo/RJ.

Matheus Cabral chegou ao sub-20 do Ceará no início do ano. Foto: Christian Alekson/cearasc.com

"Como eu vinha jogando pelo sub-20, o Ceará entendeu que eu não teria muitas oportunidades no início de 2019. Acredito que o clube me emprestou para que eu possa ganhar rodagem e experiência", disse o arqueiro. "Mas eu estou muito feliz com a oportunidade de estar vindo ao Horizonte. É um grande desafio na minha carreira e espero aproveitar ao máximo".

Os jogadores têm vínculo com o Galo do Tabuleiro até o fim do Campeonato Cearense de 2019. Ao fim da disputa, os dois devem voltar a integrar a equipe principal do Ceará.

Fruto da base

Outro atleta que também foi criado e revelado pelo Vovô e atua pelo Horizonte é o goleiro Diego Almeida. O alagoano de Maceió chegou ao Alvinegro em 2015 e ficou até o ano passado.

O jogador, que era visto como uma grande promessa do Ceará, acabou não sendo procurado pela diretoria do clube para renovar seu vínculo e saiu para o Galo do Tabuleiro, onde foi emprestado ao Boa Esporte/MG para à Série B deste ano, mas não chegou a disputar nenhuma partida.

"Em uma equipe grande como o Ceará as oportunidades (para jogador de base) são bem menores. Eu mesmo joguei muito pouco no profissional. Aqui no Horizonte tenho aprendido a ser protagonista e isso é muito importante".

Pela equipe principal do Vovô, Diego foi titular apenas no empate por 1 a 1 contra o Itapipoca pelo Campeonato Cearense de 2017.

"É preciso mostrar bastante talento quando tiverem oportunidade de jogar para que voltem valorizados", aconselhou. "A concorrência agora na série A é muito dura, principalmente para quem está subindo da base".

Diego foi campeão estadual pelo sub-20 em 2015 e integrou o grupo que foi campeão cearense e conquistou o acesso à elite do futebol nacional em 2017.

" Sou muito grato ao Ceará. Lá eu fui muito feliz. As vezes só lamento ter jogado pouco, mas espero voltar um dia mais experiente"