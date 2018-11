Ceará empata sem gols com o Fluminense no Maracanã e ganha duas posições

O Ceará entrou em campo no fechamento da 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de olho em pontuar no Maracanã contra o Fluminense e se aproximar da permanência elite. E como os resultados paralelos foram bons, ou seja, adversários diretos tropeçaram, como Vasco, Sport, Vitória e Chapecoense (todos derrotados), uma vitória seria um grade passo rumo ao objetivo. Mas se a vitória não veio, o Alvinegro arrancou um empate em 0 a 0 com o time carioca, ganhando duas posições - de Sport e Vasco - assumindo a 14ª colocação com 39 pontos. A curiosidade é que em 4 jogos contra os times cariocas no Rio de Janeiro, o Vozão está invicto, vencendo o Flamengo e empatando com o trio Vasco, Botafogo e Fluminense. O resultado também foi importante para o Vovô abrir 2 pontos para o Z4: o América/MG, time que abre a zona de rebaixamento, tem 37. Na próxima rodada, a 36ª, o Vozão recebe o Paraná no Castelão, na quinta-feira, 22 às 20 horas, buscando se afastar definitivamente do Z4.

Como todo confronto direto contra o rebaixamento, o jogo foi tenso, muito disputado mas pouco criativo, muito pelo gramado pesado pela chuva. O técnico Lisca surpreendeu na escalação, iniciando a partida com Juninho, Felipe Azevedo e Ricardo Bueno entre os titulares, com Edinho, Ricardinho e Arthur no banco.

A postura alvinegra, até pelo desgaste físico de seu elenco, foi de esperar a iniciativa do pressionado time carioca, que precisando da vitória, veio escalado no 4-3-3.

Os primeiros 20 minutos foram de domínio territorial do Fluminense, mas sem levar perigo ao gol do Everson, por mais que o atacante Everaldo tenha sido o mais perigoso, chutando uma bola rente ã trave aos 18 minutos.

Se o Ceará não tinha criado nada até os 20 minutos, quando chegou ao ataque quase marcou. Aos 21 minutos, Juninho cobrou falta com maestria e Júlio César fez um bela defesa. No rebote, Gum ainda afastou o perigo quando Tiago Alves tentou finalizar.

A jogada animou o Vovô, que criou outra boa chance aos 26, em tentativa de Samuel Xavier pela direita, ele chutou cruzado e a bola passou perto.

No 2º tempo, as chances foram ainda mais raras, mas as melhores foram do Ceará. Aos 15 minutos, Juninho aproveitou rebote na entrada da área e bateu com muito perigo para o gol de Júlio César. A outra chance do Vovô foi também dele, em mais uma cobrança de falta, que passou raspando a trave. O Fluminense só assustou nos acréscimos, na base do abafa, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Everson. Ao fim da partida, a torcida do Fluminense protestou, insatisfeita com a campanha da equipe, enquanto a galera alvinegra sai esperançosa com a permanência da equipe na Série A.