Ceará empata com Central e avança na Copa do Brasil

O Ceará está na 2ª Fase na Copa do Brasil. o Vozão conquistou nesta noite uma classificação suada, mas muito importante, ao empatar em 1 a 1 com o Central de Caruaru, no Estádio Lacerdão. O duelo foi válido pela 1ª Fase, disputada em jogo único, com o Vozão avançando de fase por ser visitante. Na 2ª Fase, o Alvinegro, que será mais uma vez visitante, encara o Foz do Iguaçu, agora sem vantagem do empate. Se acontecer a igualdade, a decisão será nos pênaltis.

A classificação do Ceará não foi fácil. Encarando vice-líder invicto do campeonato pernambucano, o Vozão começou sendo pressionado, tendo muita dificuldade para segurar o ataque patativa. Mas aos poucos a equipe de Lisca, com mais qualidade técnica, se encaixou na partida, passando a criar mais pelo lado esquerdo, com Victor Feijão e Felipe Jonantan.

Já melhor no jogo, o Ceará não teve pênalti marcado aos 15 minutos, após Samuel ser derrubado na linha da grande área, mas o árbitro marcou fora da área.

Foi quando aos 28 minutos, o setor esquerdo do Ceará funcionou de novo, com Felipe Jonantan e Victor Feijão tabelando, e o lateral-esquerdo chutando forte para fazer 1 a 0 para o Vovô.

Com a vantagem, o Alvinegro controlava o jogo sem maiores problemas até uma falta perto da área nos acréscimos do 1º tempo. Mas a jogada foi bem construída e Bruno Oliveira completou para empatar a partida: 1 a 1.

O gol no fim do 1 tempo animou o Central, que exerceu grande pressão no 2º tempo. Se impondo no ataque, o Patativa encurralou o Ceará e reclamou pênalti aos 7 minutos, após Richard dividir com Bruno Oliveira na pequena área, mas o árbitro mandou jogo seguir, alegando simulação do atacante.

O time pernambucano acertou a trave em seguida e continuou pressionando, até Dudu Gago agredir Victor Feijão e ser expulso aos 20 minutos.

A desvantagem numérica esfriou o time do Central e a torcida, com o Ceará controlando o jogo e valorizando a posse de bola.

O Vozão até criou uma boa chance com Samuel Xavier, mas se preocupou mais em segurar o placar, garantindo a classificação para a 2ªFase.