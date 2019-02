Ceará empata com Barbalha e perde 100% no Cearense

Barbalha e Ceará empataram por 1x1 na tarde deste domingo (24), no Estádio Domingão, em Horizonte. Com o resultado, o Vovô segue líder com 10 pontos, enquanto o Barbalha amarga a última posição, com 2 pontos.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas emoções. As chances das duas equipes saíam de erros dos adversários.

A equipe do Barbalha, porém, foi mais perigoso na primeira metade, mesmo sem protagonizar grandes chances perdidas.

Aos 38 minutos, Bruno Paraíba tirou o 0 do placar, mas meio sem querer. Sadrak cruzou, Olavio cabeceou e a bola bateu no ombro de Bruno Paraíba antes de entrar. 1x0 para o Barbalha.

O Vovô ainda perdeu uma chance no último lance da metade inicial, quando Felipe Baixola cobrou falta perigosa na barreira, antes do juiz dar fim ao primeiro tempo.

O segundo tempo começou assim como o primeiro: sem muitas chances. A diferença foi que o Ceará pressionava mais.

O Barbalha investia nos contra-ataques, e, aos 37 minutos, perdeu a chance de matar a partida. Tiaguinho saiu livre, mas tocou errado para Olávio, que estava sozinho com o gol sem goleiro.

Logo depois, o Ceará empatou. Aos 39, João Paulo acertou belo cruzamento na cabeça de Ricardo Bueno, que cabeceou para o fundo das redes. 1x1 no placar.

Ainda deu tempo de Chico acertar o travessão de cabeça, nos últimos minutos de jogo.

Próximos confrontos

O Barbalha joga na próxima quinta-feira (28), contra o Floresta, no Estádio Presidente Vargas, às 20h. Já o Ceará volta a campo às 20h do dia 6 de março, contra o Atlético/CE, no Castelão.