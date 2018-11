Ceará e Tiradentes se enfrentam em final do 2º turno do Cearense Feminino

Campeão do primeiro turno da competição, o Ceará enfrenta o Tirandentes, neste sábado (17), às 17h, pela final do 2º turno do Campeonato Cearense Feminino, no estádio Presidente Vargas. As equipes haviam feito a final do 1º turno, onde o Alvinegro saiu vencedor com o resultado de 2 a 1. Dayane e Fátima marcaram para o Vovô enquanto Thays fez o único gol do Tigre.

Com nove pontos em três jogos no segundo turno da competição, o Tiradentes terminou a fase na liderança enquanto a equipe de Porangabulu, com seis, ficou na segunda posição da tabela.

Com partida aberta ao público, a entrada será a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.