Ceará e Santos divergem quanto ao prazo para pagamento por Felipe Jonatan

Ceará e Santos divergem quanto ao prazo de pagamento pelo lateral-esquerdo Felipe Jonatan. Enquanto o Alvinegro cearense afirma que o prazo era até a última sexta-feira, ressaltando inclusive que entrará na justiça por falta de pagamento dos direitos econômicos do jogador, que ainda tem contrato com o Vozão até 2020, o Santos diz que o primeiro prazo venceu hoje, mas que existem outros prazos combinados entre os clubes, sendo o UOL Esporte.

O atleta já foi aprovado em exames médicos no Peixe e treina no CT Rei Pelé há uma semana, mesmo sem o pagamento. O período do Santos sem ainda receber o valor da multa irritou a diretoria do Ceará, que esbravejou.

"Vamos acionar juridicamente. O Felipe está lá irregularmente. Ninguém autorizou ele treinar lá, foi por conta em risco dele. Tem imagens dele aqui treinando, tem fotos, imagens. Tanto ele como o clube têm sanções. Não pode fazer isso. O atleta tem contrato conosco, é ativo do clube, ele mesmo está se pondo em risco".