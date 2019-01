Ceará divulga lista de numeração oficial de uniformes para a temporada

Através de seu perfil oficial, o Ceará divulgou, na manhã desta sexta-feira (11), a numeração oficial das camisas para a temporada de 2019. Assim como na temporada passada, os números nos uniformes dos atletas serão fixos.

Um dos principais atletas do clube, o goleiro Everson segue com o 01 estampando em sua camisa. Além dele, Tiago Alves (36), Valdo (3), Eduardo Brock (4), Pedro Ken (88), Edinho (5), Felipe Jonatan (6), Samuel Xavier (22), Ricardinho (8), Luiz Otávio (13), Juninho (20), Juninho Quixadá (21), Ricardo Bueno (99) também permanecem com a mesma numeração de 2018.

Antigos camisas 88 e 77, o lateral-esquerdo João Lucas e o volante Fabinho usarão, respectivamente, os números 66 e 19.

Seja abaixo a lista completa informada pelo clube.