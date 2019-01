Ceará deve encarar CRB com mesma equipe que atuou contra o Sampaio Corrêa

Após vencer o Sampaio Corrêa/MA por 5 a 0, na Arena Castelão, em sua estreia na Copa do Nordeste e na temporada, o Ceará enfrenta o CRB/AL, no próximo sábado (26), às 18h30, no Estádio Rei Pelé. Para o duelo, o técnico Lisca treinou com os mesmos atletas que começaram como titulares contra a equipe maranhense.

Sem a volta de Tiago Alves e Juninho Quixadá, a defesa e o ataque alvinegro devem ser mantidos. O time de coletes, com os considerados titulares, iniciou os trabalhos com: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, Felipe Jonatan; Edinho, Juninho, Ricardinho, Felipe Baixola; Vitor Feijão e Ricardo Bueno.

O último treino preparatório para a partida contra o time alagoano será na sexta-feira (25), na cidade de Maceió, no período da tarde. A equipe comandada pelo técnico Lisca viaja amanhã com destino Recife, às 14h50, e só às 16h40 embarca para Alagoas, cidade do Estádio Rei Pelé, palco da partida.