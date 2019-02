Ceará contrata volante Auremir

O Ceará anunciou hoje à tarde a contratação do volante Auremir. O jogador atuou no futebol turco nas duas últimas temporadas. Natural de Recife e formado na base do Náutico, o jogador já também defendeu o Botafogo/PB, Paraná, Fortaleza, Sampaio Corrêa e Guarani.

O jogador de 27 anos espera corresponder as espectativas da torcida alvinegra.

“Estou muito motivado com a oportunidade de voltar ao Brasil por um grande clube, com uma história bonita. Espero fazer um grande trabalho com diretoria e comissão técnica para conseguir conquistar os objetivos do clube. Estou muito feliz, espero corresponder às expectativas e fazer um grande ano junto com o Ceará”, revelou Auremir.

Com a contratação de Auremir, o Ceará terá 6 volantes no elenco: Edinho,Fabinho, Juninho, Pedro Ken e William Oliveira.

Confira a ficha técnica do novo contratado do Vozão.

Auremir Evangelista dos Santos (Auremir)

Posição: Volante

Nascimento: 10/09/1991

Naturalidade: Recife/PE

Peso: 64 kg

Clubes: Náutico/PE, Botafogo/PB, Vasco/RJ, Paraná/PR, Fortaleza/CE, Sampaio Corrêa/MA, Guarani/SP, Sivasspor (Turquia), Erzurum (Turquia) e Ceará/CE.