Ceará contrata Samuel Xavier em definitivo

O Ceará anunciou a contratação em definitivo do lateral direito Samuel Xavier. O jogador foi titular absoluto do Vovô na Série A de 2018. A divulgação foi feita por meio das redes sociais do clube. Samuel rescindiu contrato com o Sport/PE, clube que emprestou o atleta ao Vovô em 2018, e assinou com o Ceará por 2 anos.

No alvinegro, o lateral acumula duas passagens. A primeira, entre 2014 e 2015, Samuel fez 88 jogos e 4 gols. Na segunda, e atual, o lateral acumula 25 jogos e balançou as redes uma vez.

O lateral deve disputar posição com o recém-contratado Cristovam e com o polivalente Fabinho, que também atua como volante.