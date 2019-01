Ceará contrata atacante Roger

Finalmente a busca por um camisa 9 acabou no Ceará. O clube fechou ontem à noite a contratação do centroavante Roger, de 34 anos. Ele estava no Corinthians e rescindiu contrato com o clube paulista após entender que não teria a sequência de jogos desejada.



O atacante chega hoje em Porangabuçu para realizar exames médicos e assinar contrato. Para contratar Roger, o Ceará venceu a concorrência de Athletico/PR, Botafogo, Vasco da Gama e Goiás.



Roger retorna ao Ceará após uma passagem em 2011, durante a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele disputou 12 jogos e marcou apenas dois gols.

A chegada do centroavante é um pedido do técnico Lisca, que queria um camisa 9 de mais experiência para a disputa da Série A.

Embora tenha elogiado Ricardo Bueno - autor de 2 gols - e Matheus Matias pela movimentação, o treinador admitiu o interesse em Roger e elogiou o jogador.

“O Roger é experiente. Gosto muito do Roger, do perfil, do tipo de jogo dele, um cara muito experiente, faz os pequenos facões, como no gol que ele fez na gente no ano passado”, disse Lisca, lembrando um dos gols que Roger fez pelo Corinthians, na partida vencida pelo Ceará no Castelão por 2 a 1 pela Série A.

Sequência

O treinador do Ceará sabe que Roger atuou pouco em 2018 (foram 22 jogos e 5 gols) e projeta uma sequência de jogos para ele. “O Roger sofreu por falta de sequência. E centroavante sem sequência é duro. A gente consegue dar essa sequência para ele”.



Para o ataque, o Ceará terá Roger, Matheus Matias e Ricardo Bueno para a função de centroavante.