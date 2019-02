Ceará confirma Carleto como novo lateral esquerdo

O Ceará SC anuncia um novo reforço ao time. Neste sábado (16), divulgou em sua rede social a contratação do atleta Thiago Carleto como lateral esquerdo do time. Ele foi contratado até o fim da temporada para substituir o jovem Felipe Jonatan (21), que está sendo negociado com o Santos.

Conhecido como bom batedor de faltas, Carleto nasceu em São Bernardo do Campo e, em março, completa 30 anos. São Paulo, Atlético Paranaense, Fluminense, Coritiba e Botafogo foram alguns dos times que ele atuou no Brasil. O seu último contrato foi com Al-Ittihad, na Arábia Saudita, quando após somente cinco partidas, rescindiu o contrato em janeiro deste ano.