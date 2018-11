Ceará chega a Curitiba em voo fretado; assista

A diretoria do Ceará fretou voo para a delegação chegar em Curitiba, para enfrentar o Atlético/PR, às 16h (horário de Fortaleza) do próximo domingo (25).

A partida, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, é fundamental para os planos do Vovô. Em caso de vitória, o Ceará chega aos 45 pontos e praticamente se livra do rebaixamento. Além disso, um resultado positivo pode deixar o alvinegro vivíssimo na disputa por vaga na Copa Sulamericana de 2019.

Após enfrentar o Atlético, o Ceará volta à Arena Castelão para receber o Vasco da Gama e, assim, encerrar sua participação na Série A de 2018.