Ceará assina contrato profissional com promessa da base

Um dos grandes destaques das categorias de base do Ceará, Germano Silva assinou seu primeiro contrato profissional com o clube na última sexta-feira (4). No clube desde 2016, o jovem de 20 anos incompletos passou por equipes como Estação/CE e Fragata/RS e tem vínculo com o Alvinegro até o ano que vem.

"Eu jogava no Estação em 2016 e disputei uma partida contra o Ceará. Empatamos por 1 a 1 e eu fui bem. Eles gostaram de mim e me convidaram para jogar no clube", contou o lateral sobre sua chegada ao Vovô.

Germano passou por um período de avalições no Centro de Treinamento do clube, localizado em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza.

"O Ceará é além de um lugar onde trabalho. Muitas vezes passo mais tempo no clube do que com minha família. Viajamos para São Paulo no dia 31, na virada de ano. Muitas vezes temos que largar algumas coisas pelo futebol".

Vendo recentes atletas revelados pelo clube ganhando destaque na equipe profissional, como Arthur Cabral, Felipe Jonatan e Raul, o lateral de 19 anos acredita na força do trabalho para também ganhar oportunidade e conquistar seu espaço.

"Estou bastante confiante. Espero fazer uma boa Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior) e, quem sabe, o Lisca me chama para o time principal. É uma das minhas metas a ser alcançada e eu acredito muito nisso", revelou.

Germano atuou nas duas partidas da atual competição em que participa o Sub-19 do Alvinegro de Porangabuçu, onde o clube venceu a primeira rodada contra o Ceilândia/DF, por 2 a 1, e empatou a segunda, por 1 a 1, contra a Ponte Preta/SP. A equipe de Porangabuçu é a vice-líder do Grupo 1 com quatro pontos ganhos.

Na quarta-feira (9), o Ceará enfrenta o Andradina em busca da classificação para a próxima fase. O confronto acontece às 15 (horário da capital cearense).