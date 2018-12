Ceará assina contrato com Matheus Lira, volante da base

Eleito o melhor volante da categoria sub-20 do estado, Matheus Lira assinou contrato em definitivo com o Ceará. O jogador pertencia ao União/CE.

Matheus vem se destacando no sub-20 pelo Vovô irá integrar a equipe principal a partir de 2019 e cria muitas expectativas sobre isso. "Espero dar o meu melhor e honrar a confiança que deram ao meu trabalho".

"Esse ano foi muito bom para mim", comentou o jogador de 20 anos. "Fui eleito o melhor volante da base e espero continuar nessa crescente".

Na temporada atual, Matheus disputou oito jogos com pelo time principal, sendo sete pela Taça Fares Lopes e apenas um durante o Campeonato Cearense, fazendo parte do grupo que conquistou o bicampeonato estadual.

Perguntado sobre qual jogador do clube que ele acha que tem um estilo parecido ao seu, o marcador foi direto "Richardson que marca bem e quando sai para o ataque também é muito bom".

Time do coração

Torcedor Alvinegro, o capitão do sub-20 não esconde a felicidade por jogador no time do coração. "É meu sonho de criança", conta. "Quero fazer história no Ceará", finaliza.

O contrato do jogador com o clube de Porangabuçu vai até dezembro de 2021.

Através de seu perfil, o atleta comemorou o vínculo.