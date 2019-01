Ceará apresenta plantel de 2019 em Feijoada da Arrancada

O Ceará promoveu o lançamento do elenco de 2019, neste último domingo (13), no Iate Clube de Fortaleza, e rebeceu cerca de dois mil torcedores no local. O evento contou com as bandas Psirico, Lagosta Bronzeada e o grupo de pagode Além da Razão.

Além dos atletas remanescentes do ano passado, o técnico Lisca, a diretoria do clube e os jogadores recém-contratados também estiveram presentes.

Presenteado com um novo busto, o treinador da equipe foi o mais saudado pela torcida e aproveitou o momento para pedir aplausos ao goleiro Everson, que pode estar perto de deixar o clube após quatro temporadas vestindo a camisa do Vovô. Os atacantes Romário e Alex Amado não compareceram ao evento.

Na próxima quinta-feira (17), o Ceará fará sua estreia na atual temporada. Pela Copa do Nordeste, o Vovô recebe o Sampaio Corrêa/MA, às 20h, na Arena Castelão.