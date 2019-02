Ceará apresenta lateral-esquerdo Thiago Carleto

O Ceará apresentou nesta quinta-feira o lateral-esquerdo Thiago Carleto, de 29 anos. O jogador é uma das principais contratações do Alvinegro para a temporada e chega para o lugar de Felipe Jonatan, perto de assinar com o Santos.

O atleta vem do Al Ittihad da Arábia Saudita e com passagens marcantes pelo futebol brasileiro vestindo as camisas de Santos, São Paulo, Botafogo, Fluminense e Atlético/PR, dará mais poder de fogo na bola parada e cobranças de falta.

Satisfeito com o acerto com o Vozão, Carleto espera dar muitas alegrias a torcida com gols de sua principal característica.

"Eu sempre quis sentir o apoio, o calor dessa torcida e terei esta oportunidade de estar em uma grande equipe como o Ceará. Tenho o chute forte e o cruzamento como caraterística, isso me credenciou no futebol, que muito treinador gosta. Procuro aprimorar bastante, pois existe lateral com muita força física, velocidade, mas peca um pouco no momento do cruzamento, na finalização e eu tento agregar essas coisas. Tudo isso me credenciou a ter numeros bons, e no Ceará, quero aprimorar, treinar mais, pois sei da necessidade do time. Será um ano muito bom para nós".

O gerente de futebol Marcelo Segurado demonstrou toda sua satisfação com a chegada de Thiago Carleto.

"Com grande satisfação que a gente apresenta o Thiago Carleto, um jogador que já havíamos sondado no ano passado e agora deu tudo certo. As coisas quando têm que acontecer, dá tudo certo, pois aconteceu a negociação do Felipe Jonatan, agimos com rapidez, pois com o Carleto no mercado, outros grandes clubes estariam, como estiveram o buscando. A gente está muito feliz, fazer parte do nosso grupo, o receberam bem".

Já regularizado, Carleto pode estrear pelo Ceará no domingo, contra o Barbalha, no Domingão, às 17 horas pela 4ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense.