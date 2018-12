Ceará anuncia contratações e confirma retorno do zagueiro Charles

Após fazer suspense em publicação sobre contrato, o Ceará anunciou, na tarde festa terça-feira (18), a contratação de três jogadores. O atacante Willie, que vem do futebol da Suíça, o meia Chico, que estava atuando na Coreia do Sul, e o retorno do zagueiro Charles, ex-Paraná/PR.

Charles chegou ao Alvinegro em 2015 e ficou até 2016, saindo para o futebol japonês. O defensor de 30 anos foi campeão da Copa do Nordeste em 2015, marcando um gol na segunda partida da final diante do Bahia, na Arena Castelão. O jogador também foi peça importante na equipe daquele mesmo ano na luta contra o rebaixamento para à Série C do Brasileirão. Charles estava no Paraná Clube, onde atuou em 11 partidas.

Jogando no fora do país desde meados de 2016, o atacante Willie, de 25 anos, vem de duas temporadas seguidas pelo Servette, da Suíça. Ao todo, foram 28 jogos e 10 gols marcados.

Natural de Cascavel/PR, o meia Chico, que é filho de sul-coreanos, tem dupla nacionalidade e estava jogando no Pohang Steelers, da Coreia do Sul, onde fez apenas cinco partidas. No futebol brasileiro, o jogador se destacou com a camisa do CRB/AL, onde disputou 52 jogos e marcou oito gols.

Além deles, o Ceará já havia contratado o volante William Oliveira e o atacante Matheus Matias e renovado com Ricardinho, Juninho Quixadá, Tiago Alves, Diogo Silva e Eduardo Brock.