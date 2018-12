Ceará anuncia contratação de volante Willian Oliveira, ex-Sampaio

O mercado da bola está agitado em solo cearense. Após renovações com Juninho Quixadá, Ricardinho e Tiago Alves, o Ceará Sporting Club anunciou, nesta sexta-feira (7), a contratação do volante do Willian Oliveira, que esteve no Sampaio Corrêa/MA, além de extensão de vínculo com os goleiros Fernando Henrique e Diogo Silva, que estiveram presentes no elenco que garantiu a permanência do Vovô na elite do futebol brasileiro.

O mais novo reforço alvinegro disputou 32 partidas na última temporada, sendo todas pelo clube maranhense durante a Série B. Aos 26 anos, o volante acumula passagens por clubes como Madureira/RJ e Vasco/RJ; e se torna opção para o meio-campo ao lado de Ricardinho, Edinho, Richardson e Juninho.

"Estou feliz em poder vestir essa camisa e fazer parte de um clube tão grande como o Ceará. A minha expectativa é a melhor possível. Nós vamos disputar quatro competições logo no primeiro semestre, quase que ao mesmo tempo. Não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que todo o elenco do Vozão vai dar o máximo para alcançar grandes conquistas nesses campeonatos", afirmou William.

Na próxima temporada, o Vovô disputa a Copa do Nordeste, com estreia no dia 17 de janeiro, Campeonato Cearense, Taça Fares Lopes e Série A do Campeonato Brasileiro.

Confira a ficha técnica do volante

William Oliveira dos Santos

Apelido: William Oliveira

Posição: Volante

Data Nascimento: 25/02/1992 (26 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ

Altura: 1.84 m

Peso: 80 kg

Clubes: São Mateus/ES, Doze/ES, Sport Capixaba/ES, Bangú/RJ, Madureira/RJ, Vasco/RJ, São Gonçalo/RJ, Sampaio Corrêa/MA