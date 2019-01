Ceará ainda sonha com Wescley em abril

O Ceará não desistiu do meia Wescley. Embora o jogador tenha se apresentado no Vissel Kobe, do Japão, o Vozão ainda negocia seu retorno em abril, para a Série A do Campeonato Brasileiro. A informação é do repórter André Ribeiro, da Rádio Verdes Mares.

Em entrevista ao GloboEsporte.com/ce, o meia Wescley afirmou que o Ceará tentou de tudo para mantê-lo no início de 2019.

"Eu e o presidente (Robinson de Castro) tentamos de tudo para que eu ficasse no Ceará em 2019. Mas o staff do Vissel Kobe acredita tenho muito a somar no clube para a nova temporada. Tenho contrato com eles e entendemos que fizemos de tudo. Apesar da minha vontade de ficar, chego ao Japão empolgado e poder jogar mais uma vez em um país tão desenvolvido e numa liga que tem crescido a cada temporada. Espero retribuir a confiança de todos por aqui".

Em entrevista ao Jogo Certo da TV Diário, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, ressaltou que a proposta para manter Wescley foi um do maiores investimentos da história do Ceará

Wescley acredita que sua passagem pelo Ceará permitiu aparecer para o cenário internacional e jogar no Japão.

"Me sinto honrado em saber que o torcedor do Ceará sempre esteve ao meu lado. Com certeza esse carinho é recíproco porque sempre tive um respeito enorme pela massa alvinegra. Procurei honrar as cores do clube a cada jogo e esse sentimento mútuo mostra que consegui retribuir a confiança de todos. Devo muito ao clube porque foi o Ceará me permitiu aparecer no cenário nacional e internacional. Essa camisa é muito pesada e vestir essas cores foi algo muito especial na minha carreira. Se hoje eu tenho experiência internacional é porque fiz bem o meu papel aqui por um grande clube brasileiro".

No Ceará em 2018, foram 33 jogos e três gols marcados. Com o Ceará, ele foi campeão da Copa do Nordeste de 2015, Cearense em 2018 e fundamental na permanência na Série A, marcando um golaço diante do Corinthians.