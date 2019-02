Ceará ainda aguarda pagamento de multa de Felipe Jonatan

Embora o lateral-esquerdo Felipe Jonatan já esteja em Santos e realizado exames médicos para assinar com o time paulista, o Vovô ainda não recebeu o valor da multa rescisória de R$ 6 milhões. Com isso, a diretoria do clube ainda não liberou o jogador ao time santista, só o fazendo com após o pagamento.

O presidente do Vovô, Robinson de Castro, afirmou que só libera o jogador após o pagamento integral da multa.

"Não pagaram. Só transferiremos o jogador que o Santos pagar. Queremos os 6 milhões de reais à vista. Se não pagar o jogador fica preso aqui, com 3 laterais esquerdos trabalhando", disse ele, lembrando que o clube tem João Lucas para a posição, e contratou Thiago Carleto para reposição a Felipe Jonatan.