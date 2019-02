Ceará acionará Felipe Jonatan e Santos judicialmente

O Ceará perdeu a paciência com a 'novela' Felipe Jonatan e acionará Santos e jogador judicialmente. Alvinegro cearense esperava o recebimento dos R$ 6 milhões até sexta-feira para confirmar transação de lateral-direito, que já fez exames no time santista, o que não aconteceu.

Assim, o presidente do clube, Robinson de Castro declarou ao Diário do Nordeste que acionará o jogador e o clube juridicamente, já que o lateral-esquerdo ainda tem contrato com o Ceará até 2022, mas treina no Santos há uma semana.

"Vamos acionar juridicamente. O Felipe está lá irregularmente. Ninguém autorizou ele treinar lá, foi por conta em risco dele. Tem imagens dele aqui treinando, tem fotos, imagens. Tanto ele como o clube têm sanções. Não pode fazer isso. O atleta tem contrato conosco, é ativo do clube, ele mesmo está se pondo em risco".