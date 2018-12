Ceará acerta com três jogadores para 2019, confirma presidente Robinson de Castro

De de olho na montagem do elenco para a temporada de 2019, o Ceará acertou com três atletas, informou o presidente Robinson de Castro em entrevista à Rádio Verdinha, na tarde desta quinta-feira (6). Um volate, um lateral-direito e um centroavante devem ser anunciados ainda nesta semana.

Sem divulgar nomes, o mandatário Alvinegro confirmou que três novos atletas estão chegando na equipe do técnico Lisca. O diretor já renovou os contratos de jogadores como o zagueiro Tiago Alves e os meias Ricardinho e Juninho Quixadá, além dos atacantes Alex Amado - que passará por uma nova cirurgia - e Romário Rodrigues - que se recupera de lesão. O lateral-esquerdo João Lucas, que pertence a um grupo de investidores, segue negociando com o Vovô e também deve permanecer no clube.

"Nós vamos ficar com o três goleiros (Everson, Fernando Henrique e Diogo Silva). O Diogo jogou muito pouco porque o Everson não dá oportunidade pra ninguém, né? Só sair se for por cartão", brincou o diretor. "O Diogo é um goleiro que há muito tempo eu já queria ele no Ceará. O Fernando Henrique quando o time precisa ele joga e ainda é um cara extremamente importante para o grupo. Ele ajuda no crescimento dos colegas. O quarto goleiro a gente quer dar espaço para algum jogador da base". O presidente também confirmou que o arqueiro Renan, que jogou apenas duas partidas, não fica.

"Na lateral-esquerda nós temos o Felipe Jonatan e a tendência é o João Lucas ficar. O João está por um detalhe para renovar, já está tudo certo. Não posso dizer que ele está acertado porque ainda não assinou o papel", disse sobre o camisa 91. Vindo do Figueirense/SC, o lateral de 27 anos tem 15 jogos disputados pelo Alvinegro na elite do futebol nacional.

Titular desde sua chegada, onde fez sua estreia no empate por 2 a 2 com o Palmeiras, na Arena Castelão, o defensor perdeu espaço após uma lesão sofrida na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã. Com a contusão, o jovem Felipe Jonatan, oriundo das categorias de base, ganhou a primeira chance na equipe na vitória sobre Corinthians, por 2 a 1, também no Castelão.

"Na lateral-direita o sonho de consumo é a continuidade do Samuel Xavier, mas ele tem um vínculo com o Sport/PE. O salário dele vai ficar muito alto, mas eu topo porque ele é a gente colocou, cresceu e é um jogador que tem identidade com o clube. No momento ruim, ele sempre dizia 'presidente, nós vamos resolver isso aqui'. E estamos contratando um outro que era um sonho nosso que queríamos para o ano passado. Já está praticamente fechado", contou Robinson, que foi reeleito para o triênio do clube. "Na lateral vamos ficar com coisa muito boa ".

"Volante nós vamos ficar com os cinco (Richardson, Edinho, Fabinho, Juninho e Pedro Ken) e acertamos. Também queríamos ter trazido esse jogador naquela parada da Copa do Mundo. E talvez a gente traga mais outro volante", contou o administrador. "Na zaga vamos ficar com Tiago Alves que já renovou, Valdo e Luiz Otávio. Eduardo Brock deve ficar. Está tentando fazer uns ajustes com o Goiás (clube que o jogador pertence) para vir para cá. Eu quero trazer mais um".

Vindo do Cruzeiro, o zagueiro Patrick, de 21 anos, deve ser emprestado para uma equipe da segunda divisão para que ganhar experiência. Com poucas oportunidades, o defensor esteve em campo em 19 oportunidades, sendo apenas um na Série A, e marcou um gol - durante o Campeonato Cearense.

"Eu quero colocar o Patrick em algum clube para ele 'rodar'. Quase não jogou esse ano e isso vai acontecer de novo, porque não vai ter muito espaço. Eu quero que ele jogue numa B para evoluir". O atleta tem contrato com o clube até o final de 2020.

"Meias nós temos o Ricardinho e o Juninho Quixadá. Tem uma grande possibilidade pro Calyson (permanecer) e vamos buscar mais dois. O Cardona não fica".

Sobre Wescley, o presidente do Vovô deixou claro a vontade que o armador permaneça, mas que não depende apenas do clube cearense. "Se eu tivesse 100 jogadores e o Wescley tivesse à disposição, ele seria o 101 porque o Wescley é o Wescley", elogiou. Com 113 jogos e 13 gols marcados, o meia se lesionou durante a Série A e ficou por quase seis meses afastado dos campos se recuperando de lesão. Em seu retorno, o camisa 27 marcou no empate por 2 a 2 com o Atlético/PR e fez o gol que garantiu a permanência do Ceará na elite do futebol brasileiro. "Ele volta para o Japão e não vai ser nada resolvido nada com ele em dezembro. Provavelmente em janeiro, fevereiro ou quando for possível, mas ele quer ficar".

"A gente fechou com um jogador de área que deve ser anunciado sexta ou sábado e vamos contratar outro com certeza", confessou. "O Ricardo Bueno tem contrato, mas tem alguns clubes pedindo ele emprestado. Ainda temos o Romário que vai se recuperar e ajudar nos primeiros meses para vermos como ele reage. O Alex Amado se chamou de novo, vai passar por uma nova cirurgia e a gente tem que dá 'guarita' para ele".

"Atacante de lado nós vamos tentar a permanência do Leandro Carvalho, mas só em janeiro que o Botafogo vai começar a ver alguma coisa. Nós vamos tentar buscar mais cinco ou seis jogadores para a posição. Éder Luiz e Felipe Azevedo, neste momento, não constam como jogadores que vão renovar", concluiu.

Cria da base, Robinho foi vendido ao Columbus Crew, de Ohio, dos Estados Unidos, e irá defender a equipe americana a partir de 2019. O atacante de 23 anos iniciou a temporada de 2018 atuando emprestado pelo Santa Cruz/PE, onde marcou oito gols em 38 jogos.