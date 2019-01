Ceará acerta com Richard e não recebe nova proposta do Santos por Everson

O Ceará resolveu ir ao mercado de transferências para reforçar as suas opções de goleiro. O time deve anunciar nas próximas horas a contratação do goleiro Richard, que defendeu o Paraná na temporada de 2018 e se destacou por grandes defesas, apesar da sua equipe ter sido rebaixada na competição.

E a tendência é que Richard, de 27 anos, e com formação no São Paulo, chegue para disputar posição com Everson, pelo menos em um primeiro momento. O Santos não fez nova proposta pelo destaque alvinegro e as negociações não evoluíram.

Segundo a reportagem do Diário do Nordeste, a contratação de Richard acontece de forma independente a qualquer outra conversa envolvendo uma futura saída de Everson.

De toda forma, no momento, o Ceará conta com dois grandes goleiros com potencial de titularidade e destaque na Série A do Brasileirão. Richard fez duas boas temporadas em 2018 e 2017, atuando com regularidade no gol do Paraná Clube.

O Alvinegro de Porangabuçu também pode anunciar contratações no setor de ataque. A equipe estreia no dia 17 de janeiro contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste.

Ficha técnica do novo goleiro do Ceará:

Nome: Richard de Oliveira Costa

Posição: goleiro

Idade: 27 anos

Pé: Destro

Naturalidade: São Paulo-SP

Clubes: São Paulo, União São João, América/SP, Paulista, Rio Claro, Operário, Água Santa, Paraná e Ceará