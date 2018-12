CBF elege Everson como goleiro que fez defesas mais difíceis da Série A do Brasileiro

Um dos destaques da equipe alvinegra na permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, Everson foi o goleiro que mais fez defesas importantes na elite do futebol brasileiro.

Segundo informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o camisa 01 do Vovô fez 57 grandes defesas durante toda a disputa, ficando na frente de goleiros como Santos (Atlético/PR) com 55, Victor (Atlético/MG) com 51, Vanderlei (Santos/SP) e João Ricardo (América/MG) com 46.

Histórico

Há três anos no clube, Everson já é considerado ídolo do time de Porangabuçu. Contra o Macaé/RJ em 2015, na Arena Castelão, o arqueiro fez uma grande defesa com a mão esquerda que salvou o time do rebaixamento à Série C do Brasileiro. Três anos depois, desta vez na principal divisão nacional, o goleiro brilhou novamente. Desta vez, além de salvar a equipe da derrota em diversas oportunidades, também marcou um gol.

De falta diante do Corinthians, na Arena Castelão, o jogador de 28 anos abriu o placar contra o time paulista. O jogo terminou finalizado com a vitória do time cearense por 2 a 1.

Everson tem 196 partidas disputadas pelo Vovô e contrato até 31 de dezembro de 2020 - com o clube tendo a preferência para uma nova renovação até 2022.

Veja a publicação no Twitter da CBF.