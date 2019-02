Cauan está 'bem estável", diz pai de atleta do cearense ferido em incêndio no Ninho do Urubu

O pai de um dos três jogadores feridos no incêndio que atingiu o alojamento da categoria de base do Flamengo, no Rio de Janeiro, Jhonny Emanuel, disse na manhã desta sexta-feira (8), que o filho Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos está bem e não corre risco de morte. Pelo menos dez pessoas morreram no incêndio.

“Ele [meu filho] é um dos três feridos. Graças a Deus dos feridos ele é o que está melhor. Bem estável. O Flamengo me ligou avisando o acidente”, disse emocionado.

Muito nervoso, ele disse ainda que Cauan está acompanhado por um parente da mãe que está dando apoio para o filho no hospital.

“No momento eu não recebi mais informações dele. Ele está com a prima da mãe, minha esposa”, disse. afirmou Segundo o pai, o Clube de Regatas Flamengo ligou de imediato para avisar sobre o incêncio.

Cauan Gomes é atacante e, no Estado, jogou nos times Fortaleza, Estação e Santa Cruz, todos da Capital cearense.

Outro cearense entre os feridos

O cearense Dyogo Bento Alves também estava no Ninho do Urubu no momento do ocorrido. Dyogo atuou pelo Estação. Dyogo foi hospitalizado, mas está consciente e estável. Ele está em observação no hospital por ter inalado muita fumaça.

O outro ferido, segundo o Portal G1, é Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos. Jonathan está em estado grave.

Ainda não há identificação dos mortos.

Incêndio foi controlado



O incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, como é conhecido o Centro de Treinamento do Flamengo, foi controlado. Segundo informações iniciais, entre as vítimas estão quatro funcionários do clube, quatro jogadores das categorias de base do Flamengo e dois atletas que estavam fazendo testes na agremiação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio às 5h17. O fogo atingiu a ala mais velha do CT, que servia de alojamento para as categorias de base e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade.

O Ninho do Urubu fica localizado no bairro de Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e é utilizado para treinamentos do elenco profissional e das categorias de base.

O local passou por reformas recentemente, com a inauguração de um novo módulo para os profissionais em novembro de 2018. Era previsto, inclusive, que a ala atingida pelo incêndio fosse demolida após a inauguração do novo espaço.

O elenco principal do Flamengo tinha trabalho programado para o Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira. A equipe faria, a partir das 9h30, o último treinamento antes do clássico contra o Fluminense neste sábado (9), pelas semifinais da Taça Guanabara. A atividade foi transferida para o período da tarde.

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) afirmou no Twitter que convocou uma reunião com Fluminense, Flamengo e a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do Estadual do Rio, para discutir o adiamento da partida.