Caso Ernandes: STJD arquiva ação do Sport e encerra ameaça contra Ceará e Goiás 

A composição atual dos 20 clubes que irão disputar o Campeonato Brasileiro da Série A não será alterada. Não por conta de uma suposta irregularidade envolvendo alteração de documentos por parte do atleta Ernandes, que defendeu o Ceará em alguns jogos da competição, e o Goiás na Série B de 2018. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) arquivou a notícia-infração que o Sport enviou ao órgão, pedindo abertura de processo contra o Alvinegro pela utilização de Ernandes.

A informação foi confirmada pelo diretor jurídico do Ceará, Jamilson Veras. O alvinegro estava tranquilo quanto ao resultado desta investida do time pernambucano, que acabou rebaixado para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro da Série A.

"Minha defesa lá foi nesse sentido. De que a notícia de infração do Sport não deveria nem virar processo". E foi o que acabou acontecendo, encerrando qualquer possibilidade do Alvinegro de Porangabuçu ser prejudicado e consequentemente rebaixado por conta dessa suposta irregularidade.

Quem também teve retorno do positivo do caso foi o Goiás. O Alviverde também utilizou Ernandes durante a Série B. Caso fosse punido com perda de pontos, a Ponte Preta seria promovida à Série A.