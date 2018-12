Casa do zagueiro Thiago Silva é assaltada em Paris; prejuízo pode chegar a R$ 4,4 milhões

A casa do zagueiro brasileiro Thiago Silva foi assaltada no último sábado (22) em Paris.

De acordo com informções do jornal francês "L'équipe", o assalto teria acontecido durante a partida entre PSG e Dantes, pelo Campeonato Francês.

Os assaltantes levaram joias de grande valor, como um relógio estimado em 600 mil euros e outros itens, o que totalizaria 1 milhão de euros (4,4 milhões de reais). A família não divulgou o valor exato do prejuízo.

Não havia ninguém na casa do jogador no momento do crime - sua esposa, Isabelle Silva, e outros parentes estão no Brasil. A mulher do jogador postou em uma rede social imagens e emojis que indicavam choro e tristeza pelo ocorrido.

A invasão à residência do brasileiro, que fica localizada em um local fortemente seguro e nobre, foi realizada pelo telhado. O roubo foi registrado às 2h de domingo (23), pela Chefia de Polícia de Paris (PP) e a Brigada de Repressão ao Banditismo (BRP) iniciou a investigação.