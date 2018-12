Cartola FC tem Everson como goleiro titular entre os melhores da temporada

Como de costume a todo fim de temporada, o Cartola FC divulgou o time com as melhores médias de pontuação por posições de campo. Com 65 defesas difíceis feitas em 37 partidas disputadas pela Série A do Campeonato Brasileiro, Everson fez a média de 5,54 pontos em relação a todos os jogos válidos pelo fantasy game.

Com essa pontuação, o goleiro do Ceará conseguiu estar entres os mitos da temporada junto de jogadores, como Geromel e Everton, do Grêmio, Dudu, do Palmeiras, e Lucas Paquetá, do Flamengo. Entre os 11, o camisa número 01 do Vovô é o único representante da equipe cearense e do Nordeste na equipe.

A maior pontuação de Everson foi na #Rodada22, entre Flamengo e Ceará, no Maracanã, com 17.7 pontos, acumulando duas faltas sofridas (FS), quatro defesas difíceis e um passe errado (PE). O Ceará saiu de campo vitorioso naquela oportunidade e a partida é considerada um dos estopins para a reviravolta da equipe de Lisca na campetição.