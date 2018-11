Carro de piloto alemã 'voa' para fora da pista a 200km/h e deixa cinco feridos em GP da F3

Uma jovem piloto alemã ficou ferida neste domingo (18) por causa de um violento acidente ocorrido no Grande Prêmio de Macau de F3, que também deixou outras cinco pessoas feridas, de acordo com os organizadores. A piloto Sofia Flörsch, de 17 anos e em estado consciente, sofreu uma fratura na coluna vertebral. Segundo o comunicado da escuderia alemã Van Amersfoort Racing, sua condição é estável.

Seis pessoas foram internadas em um hospital, de acordo com relatórios médicos enviados à AFP pelos organizadores da prova. Numa velocidade de 200 km/h em curva para a direita, a Mercedes Dallara da piloto bateu em um carro, passou por cima das cercas de segurança e quebrou o estande de um fotógrafo, antes de cair em uma área onde ficam os comissários da pista.

Macau F3 crash - initial reports - Driver ok, but marshalls and reporters injured pic.twitter.com/Y7HTpW0Tly