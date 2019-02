Cariús marca duas vezes, mas Ferroviário empata com o Corinthians e é eliminado da Copa do Brasil

Em partida realizada no estádio do Café, em Londrina/PR, o Ferroviário empatou com o Corinthians, pela Copa do Brasil, e está eliminado da competição. Edson Cariús marcou os dois do Tubarão da Barra enquanto Gustagol, ex-Fortaleza, também marcou os dois da equipe paulista.

Em primeiro período bastante corrido, o Ferrão saiu na frente com gol do artilheiro Cariús. Após cruzamento de Janeudo na área, Enercino mandou de cabeça e a bola bateu na trave. Na continuidade, o camisa 9 do Tubarão se jogou no lance para empurrar a pelota para o fundo das redes e colocar o Peixe na frente do marcador. Ferroviário 1x0 Corinthians

Conhecido do futebol cearense, Gustagol, ex-Fortaleza, não demorou muito para deixar tudo igual no placar. Após vacilo do goleiro Gleibson, o camisa 19 empatou para a equipe paulista. Ferroviário 1x1 Corinthians

De volta para a etapa final, o Timão voltou com tudo, mas quem balançou a rede foi o Peixe. Em bola cruzada de Leanderson aos 8 minutos, Cariús pegou de primeira fazendo o segundo gol dele e de sua equipe. Ferroviário 2x1 Corinthians

Mas a torcida coral não pôde aproveitar muito já que no minuto seguinte, aos nove, Gustavo empatou novamente. O centroavante do alvinegro paulista recebeu assistência de Sornoza e, dentro da área, encheu o pé para fazer o segundo do Timão. Ferroviário 2x2 Corinthians

Com o resultado, o Ferroviário, que lutou até o último minuto, acabou sendo eliminado da Copa do Brasil.