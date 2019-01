Campeonato Cearense teve 3 jogos neste sábado pela 4ª rodada

A 4ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense foi encerrada neste sábado com 3 jogos. Um jogo já havia sido disputado, de forma antecipada entre Guarany de Sobral e Ferroviário no Junco, e neste sábado a 4ª rodada foi encerrada com mais 3 jogos.

Destaque para a vitória do Guarani de Juazeiro diante do Atlético Cearense, no Presidente Vargas por 1 a 0, gol de Esaú. Foi a primeira vitória do Leão do Mercado no Estadual, que vinha de 3 derrotas. Ao Atlético (4º colocado), foi a segunda derrota seguida, depois de 6 pontos em dois jogos.

No Domingão, o Barbalha segurou o Horizonte e com o empate em 0 a 0, continua na liderança da 1ª Fase com 8 pontos. O Galo do Tabuleiro é o 6º com 6.

O Floresta venceu o Iguatu fora de casa no estádio Morenão e assumiu a vice-liderança do Estadual FOTO: WANDEMBERG BELÉM

Por fim, no Morenão, o Floresta venceu o Iguatu por 3 a 2 e assumiu a vice-liderança com 7 pontos. Já o Azulão, uma das sensações do Estadual de 2018, é o último colocado com apenas 1 ponto e está ameaçadíssimo de rebaixamento.

Com o complemento da rodada, o Ferroviário ficou em 3º lugar, com 6 pontos. Restam 3 rodadas para o fim da 1ª Fase, quando serão conhecidos os 6 classificados e os 2 rebaixados.