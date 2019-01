Brock aprova rodízio de jogadores no Ceará neste início de temporada

O Ceará estreará no Campeonato Cearense no domingo, 3, às 16 horas contra o Floresta, no Castelão, com o técnico Lisca continuando o revezamento de jogadores. Assim, no domingo será a estreia de jogadores como o goleiro Richard e o atacante Roger, dois dos principais reforços do Alvinegro na temporada. Outros que ganham outra chance atletas como Cristovam, Eduardo Brock, João Lucas, Pedro Ken e Chico.

Para o zagueiro Eduardo Brock, o revezamento é essencial para que o grupo do Ceará fique homogêneo fisicamente.

"É algo bom esse revezamento, pois queremos atuar, jogar, entrar em campo pelo Ceará. Faz bem para o grupo, fica um grupo uniforme, só vem a acrescentar. Estamos sendo avaliados, mas como uma sequência para todos, um jogo por semana, evolui bastante".

Para Brock, o Campeonato Cearense é uma competição importante e que o grupo fará tudo para iniciar bem.

"Estar participando do Campeonato Cearense é uma oportunidade. Temos que jogar, atuar da melhor forma possível, mostrar o que a gente vem fazendo no treinos. Queremos começar bem".