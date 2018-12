Brasileiros e 'espírito de Zico' são apostas de time japonês no Mundial de Clubes

Maior vencedor do Campeonato Japonês com oito títulos, o Kashima Antlers, que estreia sábado (15) no Mundial de Clubes da Fifa contra o Chivas-MEX, vivia situação difícil no primeiro semestre deste ano, mais próximo da zona de rebaixamento do que da disputa pelo título. A solução para se reerguer foi se apoiar no "Espírito de Zico", método que transformou o clube em potência local nesses 26 anos de futebol profissional no país.

A filosofia é uma espécie de mantra que rege a equipe. Há inclusive uma bandeira que os torcedores estendem com orgulho, presente em todas partidas do time, que estampa a frase e o rosto do brasileiro.

Mas não bastou só repetir a ideia da boca para fora. A diretoria entendeu que era preciso retomar esse conceito com a presença do próprio Zico, que retornou ao Kashima após 16 anos para trabalhar como diretor técnico do clube. A equipe nipônica reagiu e saltou do 12º lugar para o 3º no campeonato nacional. A recuperação na temporada não parou por aí: o Kashima Antlers conquistou a Champions League da Ásia pela primeira vez na história.

"O Kashima é um time que tem que lutar por conquistas. Então, essa filosofia, de estar sempre brigando pelo primeiro lugar, o que eles chamam de 'Espírito de Zico', é em função disso. Não é à toa que o Kashima é o time com mais títulos e números de vitórias no Japão", declarou Zico sobre o que considera ter sido seu maior legado no futebol.

Inspiração

No Japão, atacante Bebeto foi treinado por Toninho Cerezo nos anos 2000 AFP

O pioneirismo do ídolo flamenguista abriu as portas do Japão para uma legião de brasileiros. Passaram pelo Kashima Antlers, por exemplo, nomes como Alcindo e Leonardo, na década de 1990, e Bebeto e Danilo (ex-Corinthians), nos anos 2000.

No título da Champions League conquistado em novembro, o futebol brasileiro deu mais uma valiosa contribuição ao Kashima. No jogo de ida da decisão contra o Persepolis, do Irã, os japoneses venceram por 2 a 0, com gols de Leo Silva e Serginho. Na partida de volta, o empate em 0 a 0 garantiu a taça. O clube também conta com o atacante Leandro, ex-Palmeiras e Grêmio, e o fisioterapeuta Rodrigo Salvitti.

Mundial de clubes

A estreia do Kashima no Mundial, disputado nos Emirados Árabes Unidos, será no próximo sábado, às 11h (horário de Brasília), contra o Chivas, campeão da Concacaf, pelas quartas de final.

Esta será a segunda participação do time japonês na competição. A estreia foi em 2016, quando perdeu a final por 4 a 2 para o Real Madrid, seu adversário caso passe dos mexicanos.

Na ocasião, o jogo no tempo normal terminou empatado em 2 a 2 e só foi decidido na prorrogação. A partida ainda teve polêmica na arbitragem com a não expulsão do zagueiro e capitão madrileno Sergio Ramos.