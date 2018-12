Brasil fecha série de amistosos em Fortaleza com nova vitória sobre Argentina

Com a melhor jogadora do mundo, a cearense Amandinha, como protagonista, a seleção brasileira feminina de futsal voltou a vencer a Argentina em amistoso disputado pelo Desafio das Américas, na Universidade de Fortaleza (Unifor), no fim de semana. No sábado, o placar foi de 4 a 0 para o Brasil. Neste domingo, o Brasil venceu por 2 a 1.

Simone (Brasil) e Bedoya (Argentina) foram os principais destaques na primeira etapa. Na segunda, Phopó apareceu, sendo fundamental na partida. Aluna e atleta da Unifor, a jogadora mostrou toda a satisfação com o seu desempenho.

“A sensação de jogar em casa é indescritível. A camisa amarelinha, a responsabilidade é imensa e responsabilidade por jogar em casa também. Recebendo minha mãe, meus amigos e meus familiares na arquibancada”, comentou emocionada.

O último amistoso foi equilibrado. Na partida movimentada, as argentinas não deixavam brechas para as brasileiras. O time verde-amarelo abriu o placar no primeiro tempo com Simone. Ainda na primeira etapa, Bedoya diminuiu para a Argentina, marcando o primeiro gol para a equipe, em cobrança de falta ensaiada. No segundo tempo, Phopó marcou mais um, deixando a Seleção Brasileira com a vantagem no placar final de 2 a 1.

Em casa

Melhor jogadora de todos os tempos, cearense Amandinha comemorou com oportunidade de jogar em casa José Leomar

A cearense Amandinha também comemorou a oportunidade de atuar em casa. “Muito importante representar a Seleção aqui na minha casa e ter minha família na arquibancada. Mais uma clínica de futsal, com meninas novas que estão aqui pela primeira vez e espero que possamos ter mais isso em 2019, com Fortaleza sendo sede”, comemorou Amandinha. Com as duas vitórias, a seleção brasileira feminina de futsal encerrou a temporada de 2018. O foco agora é na preparação para a Copa América em 2019.

Os amistosos fizeram parte da programação da Clínica de Futsal Feminino, iniciativa da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). O evento ofereceu cursos, palestras e oficinas gratuitas para profissionais da área. A Universidade de Fortaleza foi sede desta edição da Clínica. (colaborou Raisa Martins)