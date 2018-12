Brasil cai no ranking feminino da Fifa; lista define potes do sorteio do Mundial

A seleção brasileira perdeu duas posições, mas se manteve no Top 10 do ranking feminino da Fifa divulgado nesta sexta-feira. A equipe caiu do 8º para o 10 lugar da lista que é liderada pelos Estados Unidos. A atualização serviu para definir os potes do sorteio do Mundial Feminino, marcado para este sábado, em Paris.

As norte-americanas se mantiveram no topo em razão dos últimos bons resultados. O time soma agora 2.123 pontos, contra 2.057 das alemães, que continuam em segundo. A França vem logo atrás ao superar a Inglaterra na lista. As anfitriãs do Mundial somam agora 2.046, diante de 2.021 das inglesas.

Canadá e Austrália sustentaram a quinta e a sexta posições, respectivamente. Em sétimo aparece agora a Holanda, responsável pelo maior salto dentro do Top 25. Ganhou três colocações e derrubou o Japão para o oitavo posto. A Suécia manteve o nono lugar e o Brasil caiu para o 10º.

A queda das brasileiras se deve aos resultados irregulares obtidos nos últimos meses - o ranking feminino tem atualização trimestral. O time liderado pelo técnico Vadão sofreu derrotas para França e Inglaterra em novembro e em outubro.

A atualização do ranking nesta sexta serviu para definir os potes que vão balizar o sorteio das chaves do Mundial, neste sábado, às 15 horas (horário de Brasília). O evento terá participação do técnico da seleção francesa masculina, Didier Deschamps, e do ex-jogador brasileiro Kaká.

Pelas definições da lista atualizada nesta sexta, o Brasil entrou no pote 2, ao lado de Holanda, Japão, Suécia, Espanha e Noruega. O pote 1 terá a anfitriã França, os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Canadá e Austrália, justamente os primeiros colocados do ranking.

O pote 3 vai contar com Coreia do Sul, China, Itália, Nova Zelândia, Escócia e Tailândia, enquanto o de número quatro terá Argentina, Chile, Nigéria, Camarões, África do Sul e Jamaica. No evento deste sábado, as 24 seleções participantes do Mundial vão ser divididas em seis grupos de quatro equipes.

A competição será realizada entre os dias 7 de junho e 7 de julho de 2019, nas cidades francesas de Grenoble, Le Havre, Lyon Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes e Valenciennes.

O próximo ranking feminino será publicado no dia 29 de março do próximo ano.

Confira abaixo as 20 primeiras colocadas da lista da Fifa:

1º - Estados Unidos, 2.123

2º - Alemanha, 2.057

3º - França, 2.046

4º - Inglaterra, 2.021

5º - Canadá, 2.006

6º - Austrália, 1.999

7º - Holanda, 1.987

8º - Japão, 1.984

9º - Suécia, 1.976

10º - Brasil, 1.964

11º - Coreia do Norte, 1.938

12º - Espanha, 1.920

13º - Noruega, 1.902

14º - Coreia do Sul, 1.880

15º - China, 1.871

16º - Itália, 1.859

17º - Dinamarca, 1.842

18º - Suíça, 1.832

19º - Nova Zelândia, 1.819

20º - Escócia, 1.810