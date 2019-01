Boateng se diz opção para 'camisa 9' no Barça, mas admite que não será titular

Um dia depois de ser anunciado como reforço do Barcelona, Kevin-Prince Boateng foi apresentado oficialmente, nesta terça-feira (22). Como já ocorre tradicionalmente com novas contratações do time catalão, o jogador conheceu a estrutura do Camp Nou, bateu bola no gramado e concedeu sua primeira entrevista coletiva.

A contratação de Boateng surpreendeu a todos, uma vez que o jogador de 31 anos já parece longe da melhor forma. Ele próprio admitiu que não chega para ser titular do Barcelona.

"Eu sei que não venho para ser titular. Venho para ajudar quando quiser e quando puder", declarou.

O ganês que se destacou na Copa do Mundo de 2010 quando atuava no Sassuolo, da Itália, e assinou contrato por empréstimo até o fim do ano. Apesar de ter atuado boa parte da carreira como meia-atacante, Boateng explicou que, até pela idade, acredita que será mais útil ao Barça como centroavante, como opção para a posição ocupada por Luis Suárez.

"Com quase 32 anos, o papel de camisa 9 é perfeito para mim, mas é importante ter um jogador como eu na equipe, porque posso cumprir outras funções. Mas sinto-me bem jogando como camisa 9", comentou.

O jogador, aliás, não poupou elogios ao uruguaio e ao grande astro do time catalão, Lionel Messi. "É uma grande honra jogar com eles. Um é o melhor jogador do mundo e o outro é um dos melhores atacantes do mundo. Eu os via pela televisão e poder jogar com eles é um grande presente."

Boateng chega para ajudar o Barça até o meio do ano, mas o clube pode contratá-lo em definitivo se desembolsar 8 milhões de euros ao fim do período (cerca de R$ 34,1 milhões). Ao longo da carreira, o jogador vestiu as cores de Milan, Schalke 04, Borussia Dortmund e Tottenham, além de Hertha Berlin, Portsmouth Eintracht Frankfurt e Las Palmas.