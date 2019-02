Bélgica se mantém no topo do ranking da Fifa e Brasil continua na 3ª posição

A Fifa voltou a divulgar uma atualização do seu ranking e confirmou nesta quinta-feira que a Bélgica continua na liderança da listagem, com 1.727 pontos. O Brasil, por sua vez, se manteve na terceira posição, com 1.676 pontos, logo atrás da França, atual campeã mundial, que sustentou a segunda colocação, com 1.726.

Não houve nenhuma alteração de postos entre as seleções no Top 20 em relação ao dia 20 de dezembro, quando a entidade máxima de futebol havia soltado a atualização anterior do seu ranking. Desta forma, a Croácia, vice-campeã da Copa de 2018, seguiu em quarto lugar, enquanto Inglaterra, Portugal, Uruguai, Suíça, Espanha e Dinamarca completam, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros.

As principais novidades da listagem anunciada nesta quinta-feira envolveram os países que disputaram a Copa da Ásia, encerrada no último dia 1º, nos Emirados Árabes. E com destaque para o Catar, que se sagrou campeão da competição e subiu nada menos do que 38 posições, saltando para o 55º posto no geral. Essa é a melhor colocação atingida pelo país árabe desde 1993.

Vice-campeão do torneio continental, o Japão também conquistou uma evolução importante no Top 50. Subiu do 50º para o 27º lugar. Derrotado pelos japoneses na semifinal da competição, o Irã galgou sete posições e agora está em 22º no geral, logo abaixo do Top 20, fechado por Polônia e Peru, que dividem a 20ª colocação, com 1.518 pontos cada.

Outro país que deu um salto importante no Top 50 foi a Coreia do Sul, que passou da 53ª para a 38ª posição. E os Emirados Árabes Unidos, que caíram diante do Catar nas semifinais da Copa da Ásia, subiram 12 postos e agora figuram em 67º no geral.

A seleção do país-sede da Copa do Mundo de 2022 triunfou na edição passada da competição continental ao bater o Japão por 3 a 1 na final realizada no início deste mês. A próxima atualização do ranking da Fifa será publicada no dia 4 de abril.

Confira o ranking atualizado da Fifa:

1) Bélgica, 1.727 pontos

2) França, 1.726

3) Brasil, 1.676

4) Croácia, 1.634

5) Inglaterra, 1.631

6) Portugal, 1.614

7) Uruguai, 1.609

8) Suíça, 1.599

9) Espanha, 1.591

10) Dinamarca, 1.589

11) Argentina, 1.582

12) Colômbia, 1.575

13) Chile, 1.565

14) Suécia, 1.560

14) Holanda, 1.560

16) Alemanha, 1.558

17) México, 1.540

18) Itália, 1.539

19) País de Gales, 1.525

20) Polônia, 1.518

20) Peru, 1.518