Bélgica fecha ano na liderança do ranking da Fifa; Brasil fica na 3ª posição

O ranking da Fifa foi atualizado pela última vez neste ano, em listagem divulgada nesta quinta-feira (20) pela entidade, e confirmou a manutenção da Bélgica como líder, mesmo posto que o país ocupava no mês passado. Com 1.727 pontos, os diabos vermelhos estão na frente da França, vice-líder, e do Brasil, que continua na 3ª posição.

A seleção belga fecha 2018 depois de ter sido eliminada nas semifinais da Copa do Mundo da Rússia, na qual os franceses se sagraram bicampeões. A França, por sinal, foi destacada como o time nacional de "melhor trajetória do ano" e que subiu o maior número de pontos (165) desde dezembro de 2017.

Encerrando a participação no Mundial nas quartas justamente para a Bélgica, o Brasil terminou a temporada logo à frente da Croácia (4ª), com 1.634 pontos. O Top 5 é preenchido pela Inglaterra, com 1631. A próxima atualização do ranking ocorrerá em 7 de fevereiro de 2019. Confira a lista dos 10 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1º Bélgica, 1.727 pontos

2º França, 1.726

3º Brasil, 1.676

4º Croácia, 1.634

5º Inglaterra, 1.631

6º Portugal, 1.614

7º Uruguai, 1.609

8º Suíça, 1.599

9º Espanha, 1.591

10º Dinamarca, 1.589