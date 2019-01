Basquete Cearense sofre terceira derrota seguida em 2019

Longe de casa, o Basquete Cearense voltou a tropeçar no Novo Basquete Brasil (NBB), na noite desta segunda (14). Além de ainda não ter vencido como visitante, perdeu pela terceira vez consecutiva em 2019. Dessa vez, o revés veio diante do Bauru, pelo placar de 82 a 71.

O Carcará chegou até a liderar no terceiro período, mas não conseguiu segurar o ataque comandado pelo pivô Lucas Mariano, autor de 15 pontos. O time dirigido por Dannyel Russo acumula agora 16 derrotas e apenas cinco vitórias. O armador Cobb foi o cestinha do jogo com 20 pontos, seguido por Paulo, com 18 pontos.

"Foi o mesmo que faltou contra o Franca. Jogamos bem o jogo inteiro, mas no final não soubemos administrar a vantagem que conseguimos para vencer. Temos que ver o que foi que erramos nos últimos jogos. Não sei se a gente fica cansado, mas temos que dar um jeito de resolver isso da melhor maneira possível", explicou o ala Paulo.

Tiramos de bom nesse jogo, a reação que a equipe teve no terceiro período onde ficou atrás por 15 pontos, conseguindo diminuir e virar o jogo, mas infelizmente fraquejamos defensivamente no último período", completou Dannyel Russo. O Basquete Cearense agora retorna para casa, onde enfrenta o Mogi, na quinta-feira (17), às 19h45, no ginásio Paulo Sarasate.